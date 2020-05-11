13:35, Сегодня

Фермеры нашли способ торговать во время карантина: подробности Инициатор проекта онлайн-продажи овощей Анатолий Гаврилюк рассказал о спросе на продукцию и планах после карантина

В Херсоне фермеры во время закрытия рынков начали продавать свою продукцию через интернет. Подробности рассказал инициатор проекта онлайн-продажи овощей Анатолий Гаврилюк в эфире канала "Украина 24".

"Продаж хватает. Неожиданно для нас сработало "сарафанное радио" в Facebook, люди решили поддержать фермеров и порадовать себя свежими овощами. Мы были не готовы к такому шквальному спросу, мы сначала рассчитывали только на Херсон", — рассказал он.

Гаврилюк отметил, что хочет оставить торговлю через интернет и после завершения карантина.

"Лично я как автор идеи и организатор планирую оставить эту платформу. Я бы хотел на ней видеть не только фермеров, а и обычные домохозяйства, которым есть что предложить — молочную продукцию, полуфабрикаты и так далее", — сказал он.

Ранее директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева в эфире канала "Украина 24" заявила, что из-за карантина фермеры не смогут нормально начать новый сезон.