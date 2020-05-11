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Ослабление карантина в Киеве: у Кличко рассказали, кому можно работать Советник мэра Киева Владимир Бондаренко рассказал, кому разрешат работать во время ослабления карантина и кто это будет контролировать

Что именно будет открываться в столице со смягчением карантина, рассказал советник мэра Киева Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

"Сегодня уже начинают работать летние площадки ресторанов с соблюдением ограничений. Мы пока не говорим про сезонные площадки закрытого типа, потому что они ничем не отличаются от помещений. Также начнут работу магазины площадью до 300 кв. м., ТРЦ и магазины в них не открываются, если в магазин нет отдельного входа. С завтра мы начинаем вводить дополнительные маршруты общественного транспорта, но до 22 мая он будет работать по пропускам. Открытие транспорта будет зависеть от динамики (заболеваемости — ред.)", — рассказал он.

Бондаренко рассказал, что отдельного контроля за соблюдением карантинных мер не будет, этим будут заниматься правоохранительные органы, органы благоустройства, районные администрации и так далее — то есть все, кто уполномочен выписывать протоколы за административное нарушение.

Ранее врач-вирусолог Алла Мироненко заявила в эфире "Украина 24", что Украина готова к возобновлению работы метро, прерванной в результате карантина, однако маски в общественном транспорте нужно будет носить еще два года.