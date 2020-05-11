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Как эффективнее бороться с коронавирусом — эксперт назвал способ Медицинский эксперт Вадим Аристов рассказал, что в Украине происходит с тестированием на коронавирус и стоит ли выходить из карантина

Смягчение карантина в Украине оправданно, заявил эксперт в сфере медицины Вадим Аристов в эфире канала "Украина 24".

"Переход к адаптивному карантину уместен, потому что мы не можем не работать. Это приведет к банкротству многих предприятий и безработице. Но мы должны понимать, что вторая волна, скорее всего, будет — рано или поздно. По разным сценариям, от начала июня до начала октября", — сказал он.

Аристов считает, что число тестов на коронавирус нужно увеличить на порядок.

"У нас тестируется 5-6 тысяч человек в день, и государство постепенно старается увеличить это число в 2 раза, а нужно в 10-12 раз. Нужно 2-3 лаборатории на каждую область, а работает всего 28", — сказал он.

Эксперт рассказал, что необходимо сделать для более эффективной борьбы с коронавирусом.

"Мы тестируем только часть симптомных людей. У нас даже с симптомами ОРВИ тестируют не более 12% от общего количества. А если учесть бессимптомных, то мы теряем около 50% случаев инфицирования. Необходимо проводить массовые тестирования и расследование контактов", — сказал он,

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24", помог ли карантин преодолеть развитие эпидемии коронавируса в Украине.