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Украина осталась без протоколов лечения — министр о медреформе Министр здравоохранения рассказал о том, что Украина должна пересмотреть тарифы на медицинские услуги

Украине нужны свои протоколы лечения и новые тарифы на медуслуги. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"У нас из 2,5 тыс. клинических протоколов , которые должны быть, есть 120, а по остальным в свое время было принято решение, что Украине они не нужны и врачи могут пользоваться немецкими, финскими, американскими, так как врач - самостоятельная единица и может сам решать, чем пользоваться. Это было принято в 2016-2019 годах. Каждая уважающая себя страна должна иметь свои протоколы и стандарты оказания медицинской помощи. После создания стандартов и протоколов мы способны установить просчитанные тарифы на предоставление медпомощи", — сказал он.

Степанов озвучил сроки новых изменений в медицинской сфере.

"Уверен, что второй этап (медицинской реформы - Ред.) - это был обман, потому что есть тарифы, которые не покрывают расходы… Если бы мы пошли на такой эксперимент, получили бы закрытие больниц и массовое увольнение врачей, до 50000. Зачем надо было это делать? К чему мы пришли сейчас и что будем делать в 2020 году - мы не меняем формат финансирования, мы считаем, что далее надо развивать первичную помощь, будем делать приоритетом экстренную помощь. Приоритет также - инфаркты и инсульты, количество этих заболеваний каждый год растет. Оставляем пакет COVID. В 2020 утвердим протоколы и стандарты, выбираем модель, которая будет работать с января 2021 года", — заявил он.

Ранее Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24", стоит ли Украине ожидать второй волны COVID-19.