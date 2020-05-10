21:40, Сегодня

Коронавирус в Украине: министр объяснил, почему болеет много врачей Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько врачей заболело коронавирусом и почему

Почему в Украине большое количество врачей, которые заразились коронавирусом, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Если мы посмотрим на уровень заболеваемости медработников - он составляет 19,5%, это действительно много. В то же время, когда мы сравниваем, например, с Испанией или смотрим на показатели в некоторых провинциях Италии - оно так и коррелируется. На время начала эпидемии в нашей стране у нас полностью отсутствовали средства индивидуальной защиты, все поняли, что для того, чтобы медработники не болели, их нужно защищать", - отметил Степанов.

По словам министра, этот процесс начали налаживать с марта.

"Количество средств, которые необходимы, составляет миллионы штук в месяц – костюмы, респираторы и т.д. В начале пандемии все еще так не думали, не видели такой опасности, в том числе и наши медики", — рассказал он.

Ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал в эфире "Украина 24", что в Киеве более трети рынков возобновили работу после карантина по состоянию на 9 мая.