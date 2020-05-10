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Справилась ли Украина с эпидемией коронавируса - Степанов дал ответ Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, как введение карантина сказалось на распространении коронавируса

Помог ли карантин преодолеть развитие эпидемии коронавируса в Украине, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24"

"Мы начали карантин на начальных стадиях эпидемии, в связи с этим была разорвана цепь передачи болезни, — то, что нужно было стране для того, чтобы не было критических нагрузок. С марта все считали, когда будет пик. Для нас главное было пика избежать, так как в нашем понимании пик - это когда количество одновременно заболевших такое, что мы не способны предоставить медицинскую помощь", — сказал он.

Министр привел в пример цифры статистики.

"Я считаю, что нам удалось избежать пика, у нас количество кроватей, которые использованы, не превышает показатель 15%, количество задействованных аппаратов ИВЛ не превышает 8-9%, показатель летальности 2-4%, в отличие от той же Британии, где 15%, и 13% - в Италии, поэтому Украина справилась с тем, чтобы взять под инфекционный контроль распространение коронавируса", — сказал он.

Новая волна коронавируса в Украине может произойти уже осенью. И Украина к ней будет готова лучше, чем сегодня, добавил Степанов.

Ранее депутат Евгения Кравчук рассказала об обращении нардепов к премьер-министру по поводу открытия детских садов.