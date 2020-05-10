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Когда появятся вакцины от COVID-19: врач рассказал детали Врач-инфекционист Владимир Курпита рассказал, что мешает создать вакцину от коронавируса и что для нее нужно

Оптимистичные прогнозы об изобретении вакцины против коронавируса могут не оправдаться. Об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита в эфире канала "Украина 24".

"Я бы сказал, что лучший оптимистичный сценарий о разработке вакцины может не оправдаться, поскольку не будет вакцины, которая действовала бы против такого количества групп вируса, и действенным путем пресечения может быть внедрение новых социальных норм совместно с ограничительными мероприятиями с одной стороны и изобретением лекарств, которые лечили бы от вируса. Мне жаль, что в базе данных, которой оперируют ученые, до сих пор нет украинских вирусов, поскольку Украина их не передавала, так как нет такой возможности", — сказал он.

Врач разъяснил, какие данные необходимы украинским ученым для создания вакцины.

"Нам надо знать, когда вирус пришел в Украину, как он долго тут находится. Нужно выявить тот первый неизмененный тип вируса, который был у первого пациента, тогда бы мы смогли спрогнозировать, каким образом мутации развиваются и почему, какое население наиболее проблемное, а какое более устойчивое. Важно также знать, почему вирус, который изначально не был человеческим, начал инфицировать людей, это помогло бы бороться с подобными инфекциями в будущем", — сказал он.

Ранее глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко в эфире канала "Украина 24" рассказал, что отечественные ПЦР-тесты на коронавирус не соответствуют требованиям.