"Реальная политика" с Евгением Киселевым - в студии Максим Степанов и Ольга Буславец
Темы программы - карантин, энергетический кризис и День Победы
В гостях программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24" 10 мая - Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, Ольга Буславець, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, Антон Дробович, директор Украинского института национальной памяти, а также политконсультант Александр Харебин и историк Андрей Мелехов.
- - Не слишком ли рано власть смягчает карантин?
- - Каково будущее украинской медицины?
- - Чем нам всем грозит кризис в энергетике? Повысятся ли цены на электроэнергию?
- - День победы над нацизмом - где граница между почитанием подвига и пропагандой?
Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24".