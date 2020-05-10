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"Реальная политика" с Евгением Киселевым - в студии Максим Степанов и Ольга Буславец Темы программы - карантин, энергетический кризис и День Победы

В гостях программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24" 10 мая - Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, Ольга Буславець, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, Антон Дробович, директор Украинского института национальной памяти, а также политконсультант Александр Харебин и историк Андрей Мелехов.

- Не слишком ли рано власть смягчает карантин?

- Каково будущее украинской медицины?

- Чем нам всем грозит кризис в энергетике? Повысятся ли цены на электроэнергию?

- День победы над нацизмом - где граница между почитанием подвига и пропагандой?

Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24".