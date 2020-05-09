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"Эпидемии нет, но…": эксперт объяснил продление карантина в Украине Константин Надутый не исключил возможности итальянского сценария в Украине

В Украине нет эпидемии коронавируса, но сохраняется угроза резкого скачка заболеваемости COVID-19, как это произошло в Италии.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый, комментируя продление карантина до 22 мая.

"Эпидемии в Украине нет. Есть риск эпидемического порога, чтобы, скажем, 30% школьников заболели. Но риск того, что может быть как в Италии, никуда не пропал. Это карантином перекрыли. Если пойдет итальянский сценарий, а он может быть, то не уверен, что всего хватит. Система в запущенном состоянии, врачи болеют", - заявил Надутый.

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По его словам, в Украине "государственные мужи держат карантин, потому что боятся такого развития ситуации, как в Италии и Великобритании".

"Нет у нас таких технологических и инфраструктурных возможностей. Будут держать ограничения, чтобы нас не накрыла волна", - пояснил эксперт.

Напомним, Украина с 11 мая смягчила условия карантина. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" рассказал, от чего зависят сроки выхода из карантина.