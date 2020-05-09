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Врач объяснила, можно ли возобновлять работу метро в Украине Украинцы не могут жить в карантине вечно, отметила Алла Мироненко

Украина готова к возобновлению работы метро, прерванной в результате карантина, однако маски в общественном транспорте нужно будет носить еще два года.

Такое мнение высказала в эфире "Украина 24" врач-вирусолог Алла Мироненко.

"Можно будет определить пик, когда эпидемия закончится, то есть ретроспективно. Когда она есть во время роста, непонятно – она приостановлена, стабилизируется или пойдет на спад. В условиях карантина может острого пика и не быть, но в карантине вечно нельзя жить. Нам придется еще два года жить в местах общего пользования в масках, ездить в масках и думать о своих руках, пока у нас не будет прослойки с иммунитетом. Это не значит, что нельзя запускать метро, но нужно, чтобы следили за соблюдением мер безопасности", – рассказала врач.

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Мироненко отметила, что Украина – единственная страна, которая закрыла метро.

"Посмотрим, что делают на Западе. В Дании две-три недели дети ходят в сады, в Швеции – две недели. Надо посмотреть, что будет у них. Сейчас риск, если мы выпустим студентов, школьников. Тем более, что уже май, пусть заканчивают дистанционно. С точки зрения эпидемиологии, я бы детей не выводила", – добавила она.

Напомним, Украина с 11 мая смягчила условия карантина. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" рассказал, от чего зависят сроки выхода из карантина.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24" заявил, что метро в Киеве возобновит работу не ранее конца мая.