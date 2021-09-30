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"Чергові по країні": новая программа на "Україна 24" Ведущие - Анна Степанец и Владимир Полуев

4 октября в 18:10 канал "Украина 24" в новом информационном сезоне представляет проект "Чергові по країні". Известные телеведущие с гостями в студии будут обсуждать резонансные темы.

"Чергові по країні" – социально-политическая программа, в которой Анна Степанец и Владимир Полуев лучше всего покажут истинную картину мира и расскажут обо всех важнейших и интересных процессах украинской политики. Новый проект будет выходить каждый понедельник в 18:10.

"Новый проект – попытка выйти из замкнутого круга. Каждый день появляются новые скандалы, которые не живут и неделю. Громкие коррупционные дела, которые не заканчиваются судебными приговорами. Иногда нужно выдохнуть и понять, что любое событие может привести к серьезным последствиям. Как положительных, так и отрицательных. Взмах крыльев бабочки на одном конце мира может вызвать ураган на другом. Вот поиском этих «бабочек» мы и займемся, чтобы быть готовыми к любому урагану, а в идеале – предотвратить его", – поделился Владимир Полуев.

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Ведущие приглашают к обсуждению известных личностей, которые имеют разные точки зрения. И за таким разговором – живым, конструктивным и откровенным – всегда интересно следить.

"Чергові по країні" – это попытка взглянуть на важнейшие события глазами каждого украинца, несмотря на то, где он живет: во Львове или Харькове, Чернигове или Тернополе. Хотя это только часть цели. Главное для нашей команды – донести видение проблем к тем, от кого зависит принятие решений, влияющих на нашу жизнь. Мы хотим стать реальной обратной связью между народом и властью, а нашу студию сделать территорией формулировки общих целей", – рассказала Анна Степанец.

Не пропустите премьеру в новом информационном сезоне канала "Украина 24" – в понедельник, 4 октября, программу "Чергові по країні".