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Желание расшатать ситуацию— вице-премьер о слухах про отмену безвиза Ольга Стефанишина считает слухи насчет безвиза инсинуациями внутренних сил

Есть данные, что в ЕС хотят лишить Украину безвизового режима. Эту информацию прокомментировала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Сегодняшние новости, которые подняли этот вопрос в СМИ, свидетельствуют ни о чем другом, как о желании некоторых внутренних сил расшатать ситуацию накануне саммита "Украина-ЕС". На самом деле отчет о безвизовом режиме для Балкан и стран Восточного партнерства был обнародован еще 4 августа, и этот отчет признает, цитирую, что Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для безвизового режима с Европейским Союзом. Также учтены последствия пандемии и признается то, что Украина довольно серьезно сработала и стала первой страной, COVID-сертификаты которой были признаны в ЕС", — сказала она.

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Стефанишина отметила, что опубликованные в масс-медиа цифры не относятся к Украине.

"В статистике в этом отчете говорится, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению, и те негативные цифры, которые были опубликованы в СМИ, больше касаются других стран, о которых идет речь в отчете. Я расцениваю эти публичные выпады как инсинуации перед саммитом "Украина-ЕС"и полностью мог опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима", — сказала она.

Добавим, о разговорах насчет отмены безвиза для ряда стран сообщило Радио Свобода со ссылкой на внутренние документы ЕС. По информации издания, этот вопрос подняли Германия, Франция и Италия.

Они заявляют, что граждане Украины, Грузии, Молдовы, Албании и Сербии используют безвиз, чтобы незаконно проживать в Евросоюзе и подавать необоснованные ходатайства об убежище. В частности, резко увеличилось количество просьб о предоставлении убежища со стороны граждан Молдовы и Грузии.