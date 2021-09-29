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Школы на "дистанционке": депутат назвала важное условие очного обучения Юлия Гришина рассказала, сколько школ сейчас находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса

В Украине более 3 000 школ перешли на дистанционное обучение — об этом сообщила заместитель министра образования Вера Рогова. По ее словам, к этому привел недостаточный уровень вакцинации от коронавируса среди учителей.

Ситуацию прокомментировала член парламентского комитета по вопросам образования, нардеп из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"Ситуация в стране ухудшается с каждым днем, в геометрической прогрессии увеличивается количество людей, которые болеют ковидом. Что касается ситуации с образованием, то, конечно, одной из основных возможностей школ продолжать нормальное очное обучение — это вакцинация учителей. Так же, как и по всей стране идет вакцинация, чтобы в тяжелое время продолжала развиваться страна, продолжала работать экономика и так далее", — сказала она.

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По ее словам, если на прошлой неделе более 4 тысяч школ из 14,5 тысяч находились на дистанционном обучении, то на этой неделе их число снизилось до чуть больше трех тысяч. Гришина призвала учителей активнее вакцинироваться.

"Что касается школ, на этой неделе по сравнению с прошлой неделей на 10% уменьшилось количество школ на дистанционном обучении. Динамика позитивная, и хочется обратиться ко всем учителям, чтобы такая же динамика продолжалась и дети имели возможность социализироваться и учиться очно, а учителя могли спокойно ходить на работу", — сказала она.

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Добавим, больше всего на "дистанционку", более 40% школ, перешли во Львовской, Винницкой, Одесской, Ровенской, Ивано-Франковской и Волынской области.

По правилам желтой зоны карантина, в которой сейчас находится вся Украина, школы переходят на дистанционную форму обучения, если в них вакцинировано менее 80 процентов учителей.

Ранее первый заместитель мэра Киева Виталия Кличко Николай Поворозник рассказал, что в столичных школах будет усиливаться контроль над эпидемической ситуацией.

"Школы все работают, единственное, что мы сделали, — усилили, и будем усиливать дальше контроль над состоянием здоровья детей, которые находятся в школе, чтобы уберечься от распространения болезни", — сказал он.