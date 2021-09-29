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Историк о трагедии в Бабьем Яре: Место немцам подсказали коммунисты Александр Алферов рассказал, почему немцы устроили расстрелы именно в Бабьем Яру

29 сентября — восьмидесятая годовщина одного из самых ужасных символов Холокоста — массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр в Киеве. Там 29 сентября 1941 года оккупационные власти нацистской Германии начали убивать людей, главным образом евреев.

Подробно о тех событиях рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" историк Александр Алферов.

"Бабий Яр — это сознательное массовое уничтожение людей одной из тоталитарных систем. Истреблению также подлежали ромы, люди с проблемами в развитии, в первую очередь с психическими расстройствами. Вместе с тем Бабий Яр — это место, которое подсказала немцам другая тоталитарная система. Ведь по некоторым свидетельствам, в Бабьем Яру коммунисты хоронили расстрелянных участников освободительно борьбы 20-х годов. Также жертв Голодомора туда свозили. Место довольно тихое, на окраинах Киева, откуда особо не было слышно выстрелов. Поэтому там начались массовые расстрелы", — сказал он.

По словам историка, советские власти намеренно скрывали эти события.

"Советский Союз замалчивал эту трагедию до 70-х, и первый памятник появился в 1976 году. Мало того, что замалчивали, еще и решили затопить Бабий Яр пульпой с кирпичных заводов. Как мы знаем, это связано с Кирилловской трагедией, когда в 61 году пульпа прорвала земляную дамбу, был затоплен Бабий Яр и вместе с тем погибли полторы тысячи киевлян", — сказал он.

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Напомним, с 29 сентября по 11 октября 1941 года фашисты расстреляли почти все еврейское население Киева — более 50 000 человек, в том числе и детей. Всего, по разным данным, в Бабьем Яру убито более 100 000 человек.

В Украине уже начались памятные мероприятия. Высокопоставленные чиновники зажгли огонь у памятника погибшим киевлянам и военнопленным. Он будет гореть в течение двух дней. Вечером на этом же месте проведут молитву Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав и главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман. Также в Киеве на станции метро Дорогожичи открыли фотовыставку "Бабий Яр как Зона отчуждения". Выставка содержит 84 фотографии и 42 текстовые панели.