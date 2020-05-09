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Львов ослабит карантин: у Садового сообщили подробности Ситуация с коронавирусом в городе остается тревожной

Львов с 11 мая будет ослаблять карантин, но ограничения будут отменять не так быстро, как планировалось, из-за новых случаев коронавируса COVID-19 в городе.

Подробности рассказала в эфире "Украина 24" Галина Сличная, заместитель львовского городского головы Андрея Садового.

"Мы начали наблюдать рост заболеваемости, начиная с 4 мая. Процент от количества проведенных ПЦР-тестов и обнаруженных больных начал расти - это было 17-20% ежедневно. Вчера был пик по количеству - 21% от проведенных анализов, 65 случаев. Сегодня мы имеем 39 новых больных, это 12%. Ситуация с заболеваемостью вынудила нас очень осторожно к этому относиться ", - рассказала Сличная.

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По ее словам, чиновники мэрии советовались с инфекционистами, врачами, вирусологами, какие заведения в городе можно открыть.

"Мы приняли решение открыть промышленную группу без магазинов одежды, обуви, белья. Также мы позволили открыть бытовое обслуживание, но без салонов красоты, парикмахерских, маникюрных, спа, фитнес-салонов, косметологических кабинетов. Мы приняли решение в комиссии, что вернемся к этому вопросу во вторник, учитывая ситуацию, которая будет с заболеваемостью, какие будут показатели", - отметила она.

Также заместитель мэра Львова сообщила, что по состоянию на 9 мая в областной инфекционной больнице находится 144 больных коронавирусом.

Напомним, Украина с 11 мая смягчила условия карантина. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" рассказал, от чего зависят сроки выхода из карантина.