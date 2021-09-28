23:22, Вчера

Гордон заступился за Усика: он же не говорит, что он за Россию Журналист считает боксера настоящим героем Украины

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" поддержал чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика, которого в Украине нередко критикуют за пророссийские взгляды.

"Александр Усик – гражданин Украины, едет на матч №1 и побеждает. Звучит украинский гимн, поднимается украинский флаг, на перчатках "Украина" и "Симферополь", танцует гопак. Это же украинец победил. У него есть свои взгляды. Ну, ладно. Он же не говорит, что он за Россию… он ничего не говорит. У него есть свои какие-то взгляды. Так эти взгляды есть у миллионов украинцев. Надо говорить, обсуждать это", - заявил Дмитрий Гордон.

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Журналист прокомментировал намерение боксера после победы в чемпионском бою посетить родственников в оккупированном Крыму:

"Он хочет в Крым поехать, на малую родину. А в чем проблема? Это же его малая родина, это Украина. Крым – это же Украина, я не ошибаюсь? Он хочет поехать на свою землю, в Украину. Не сомневаюсь, что он будет ехать через Херсонскую область. В чем проблема? Что, нельзя ехать в Крым через Херсонскую область, в Украину, из Украины в Украину? Можно".

По словам Гордона, Усик – "великий человек".

"Честь ему и хвала. Настоящий герой Украины. Вот как я сказал бы об Александре Усике. Он замечательный парень. Он очень тонкий хороший парень еще в добавок. С ним же как приятно разговаривать, какое у него чувство юмора", - добавил он.

Напомним, что Александр Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. Он в непростом бою победил в Лондоне британца Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Победу украинец одержал единогласным решением судей.

Чемпионские пояса Усик получит через три недели, после чего отправится в аннексированный Крым.

"Нужно дождаться поясов, чтобы поехать домой, в Крым. Я хочу увидеться с тренером, со своими кумовьями, сестрой. Зайти в свой родной зал, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня к себе в секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться меня, боксировать, рассуждать и прощать перед тем, как бить", – цитирует Усика tsn.ua.