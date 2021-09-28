23:26, Вчера

Гордон о российской пропагандистке Скабеевой: "Люблю" ее, она похорошела" Журналист считает, что о нем слишком часто говорят на российском телевидении

Российская пропагандистка Ольга Скабеева "заметно похорошела" в последнее время.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сказал журналист Дмитрий Гордон.

Так, Дмитрий Гордон в ироничной форме заявил, что Скабеева стала лучше выглядеть потому, что часто вспоминает о нем в своих программах на российском телевидении.

"Только что к вам ехал, смотрел мою «любимую» Ольгу Скабееву. Уж насколько «люблю» ее. Кстати, она заметно похорошела в последнее время. И связано это не только с тем, что ее муж Попов избирался в Госдуму и отсутствовал на программе. Я думаю, это больше связано с тем, что она обо мне часто говорит. Есть народное поверье: когда обо мне говорят чаще, начинают лучше выглядеть. Поэтому и Ольгу Скабееву чаша сия не обошла", - сказал Гордон.

Читайте также: Чтобы было приятно: Гордон предложил подарить Скабеевой форму сборной Украины

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что российские пропагандисты "захлебываются в истерике" из-за саммита "Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа.

"Скабеева захлебывается, у нее припадок, скоро биться начнет на полу, падучая наступит. Крымская платформа, конечно, так им помешала в жизни", - сказал Гордон.

Напомним, ранее Ольга Скабеева высмеяла украинского золотого призера Олимпиады Жана Беленюка за его зажигательный гопак после триумфа на Олимпиаде. Скабеева тогда усмотрела в украинском гопаке Беленюка "москальскую присядку". Кроме того, она высказалась о неукраинском происхождении спортсмена.