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Подростки разгромили дом ради лайков в соцсетях: детали скандала в Одесской области Участники "вечеринки" уверены в своей безнаказанности, поскольку они несовершеннолетние

В селе Прилиманское Одесской области подростки разгромили арендованный дом в эфире соцсетей. Они сняли дом, чтобы отметить шестнадцатилетие товарища, и решили заодно наделать шума в соцсетях ради увеличения количества подписчиков.

Как сообщается в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", соседи увидели, как из окон начали вылетать вещи, и позвонили владельцам дома. Те быстро прибыли на место вместе с охраной. Между тем, толпа подростков бросилась наутек.

"Окно разбито, потолок, люстры, они были перевернуты и уже не подлежат ремонту... Было человек 30. Как только мы зашли с охраной, они начали выбегать через забор, на машинах ехать", - рассказал владелец дома Николай Штефуряк.

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Владельцы дома договор в этот раз не заключали, поскольку ребята имели общих знакомых. Стоимость аренды за сутки - 4000 грн. Залог - 100 долларов, однако этих денег не хватит, чтобы покрыть убытки. Только разбитый бильярдный стол стоит 1000 долларов.

"Там было все обрыганное, куча бутылок и тому подобное. Мы сказали - уберете и возместите ущерб. Они не захотели", - говорит владелец дома.

Молодые люди начали сами распространять по сети видео погрома. Они даже делали прямые трансляции и уверяли, что они несовершеннолетние, поэтому им ничего не будет.

"Моей маме писали, скидывали. Моя мама сказала - не *** было сдавать квартиру малолеткам. По поводу этого - можете мне даже не писать. Мама не даст ни копейки. А если дойдет дело до ментов, то поверьте, моя мама все решит", - говорит один из участников "вечеринки".

Блогер Ольга Задорожная, которая знакома с этой компанией, рассказывает, что дом разгромили для увеличения количества подписчиков в "Тик-Ток" и "Инстаграме".

"У них добавилось очень хорошо подписчиков, у них актив сумасшедший, все заходят и смотрят их трансляции", - говорит она.

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В свою очередь, юристы объясняют, что, в случае умышленного повреждения имущества, на подростках такая же ответственность, как и на взрослых, даже без наличия договора. Однако компенсацию будут взимать с родителей. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, советуют заключать правильно договор аренды.

"Необходимо указать ключевое и ценное имущество, имеющееся в квартире или в доме, перечислить, указать модель и даже в некоторых случаях, если это особо ценное имущество - осуществляется фотофиксация и соответственно подписывается акт приема передачи обеими сторонами", - пояснил юрист Дмитрий Ткаченко.

Владельцы разгромленного дома пока восстанавливают помещение. Они готовы принимать молодежь и в дальнейшем, однако теперь обещают фиксировать все в договорах с привлечением родителей.

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что сегодня детей необходимо учить морали и толерантности и как можно меньше давать смотреть телевизор.

Медик обратил внимание на то, что сегодня ребенок, если включает телевизор, видит кадры с насилием и проявлением лжи. По мнению Комаровского, образование в XXI веке должно иметь базовые принципы, которые будут исходить из критериев морали. И сегодня важно детям рассказывать не только про обычаи неандертальцев, но и о принципах чести и достоинства современного человека.