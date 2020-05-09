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Украинский историк объяснил, когда надо праздновать День Победы По словам Владимира Сергийчук, история должна все расставить на свои места

Украина как государство сделала шаг вперед, отмечая День победы над нацизмом не 9-го, а 8 мая.

Такое мнение высказал в эфире "Украина 24" историк Владимир Сергийчук.

"История расставляет все на свои места и знает конкретные даты. Объединенные силы антигитлеровской коалиции завершили разгром гитлеровской Германии 8 мая. Есть подтверждения точной даты и точного времени - 23:00 по среднеевропейскому времени, когда на территории западной Германии был подписан акт капитуляции. То, что было в Карлсхорсте 9 мая - это уже было повторение сценария", - отметил историк.

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По его словам, празднование Дня победы над нацизмом показало, что Украина "сегодня присоединяется к европейским ценностям".

"То, что мы вчера с Европой отмечали День памяти и примирения, говорит о том, что мы на государственном уровне ушли вперед. Что касается событий в Беларуси или России - это зависит от уровня сознания того или иного общества. Здесь мы не можем повлиять на них. Право каждого решать, что он будет отмечать", - отметил Сергийчук.

Ранее историк Кирилл Галушко в эфире канала "Украина 24" рассказывал о том, как по-разному воспринимают годовщину победы во Второй мировой войне в России и Европе.