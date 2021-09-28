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В Харькове заканчиваются койки для больных коронавирусом: подробности о ситуации В сети появились фото с больными коронавирусом в коридорах больницы

Пика заболеваемости COVID-19 Минздрав ожидает в ноябре, но высокая нагрузка на медицинскую систему будет уже в октябре. В сети появились фото, где видно, как в Харькове люди лежат в коридорах ковидных больниц. Чтобы держать какой-то резерв коек, некоторых везут в областные больницы, сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Регион сейчас в "оранжевой" зоне, и уже через неделю-две может попасть в "красную". Как рассказала корреспондентка из Харькова о больнице, в которой были сделаны фото с кроватями в коридорах, чиновники отчитываются — она заполнена не полностью, а только процентов на 80, как и все медучреждения города на данный момент. И не отрицают, такое могло быть, потому, что одновременно приняли много больных. Об условиях в больнице рассказали родственники пациентов.

"Не могу сказать, что нормально все, потому что нехорошо это. А условия есть, хорошие условия. Я привез продукты, там помощь по хозяйству", — сказал родственник пациента Александр Мороз.

"Не могу сказать, что нормально все, потому что нехорошо это. А условия есть, хорошие условия. Я привез продукты, там помощь по хозяйству", — сказал родственник пациента Александр Мороз.

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Но свободные места в Харькове действительно заканчиваются. Пациентов начали возить в больницы за пределами города, ведь в области заболевших в разы меньше. Чтобы снять напряжение в городе, буквально сегодня в список ковидных медучреждений вернули две больницы.

"Выведена из резерва одна больница — это диспансер радиационной защиты. И также был добавлен 2-й роддом для лечения больных ковидом. С 1 октября они уже начнут принимать пациентов", — сообщил директор Департамента здравоохранения Харьковской областной администрации Максим Хаустов.

Из всех, кто госпитализирован сегодня в Харькове, только 4 процента пациентов привиты. Один человек с полным курсом вакцинации умер.

Между тем COVID-ом заболели воспитанники областного специализированного дома ребенка в Луцке. Болезнь сначала обнаружили у одной из работниц, поэтому стали тестировать и всех детей. У семнадцати диагноз подтвердился. Чтобы не передали коронавирус другим воспитанникам, детей положили в инфекционную больницу. Состояние здоровья госпитализированных малышей удовлетворительное, уверяют медики.

Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, что эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до конца 2022 года при массовой вакцинации людей. Однако возможно появление нового штамма COVID-19, который потребует дополнительных прививок.