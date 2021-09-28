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Суд в смартфоне: украинцам рассказали о новом мобильном приложении "Пользователи смогут получать информацию о повестках, приглашениях в суд, о датах судебных заседаний"

В Украине было презентовано новое мобильное приложение "е-Суд". Приложение было запущено еще в конце сентября и прошло некоторые этапы тестирования при помощи пользователей. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" замглавы Государственной судебной администрации Сергей Чорнуцкий.

"Мы сегодня презентовали мобильное приложение "е-Суд". Каждый желающий пользователь смартфона с операционной системой android или с операционной системой iOS может хоть сейчас скачать приложение "е-Суд", и воспользоваться следующими услугами…Пользователи смогут получать информацию о повестках, приглашениях в суд, о датах судебных заседаний. Могут просматривать все судебные дела, в которых они являются участниками или ответчиком или истцами. Также с использованием мобильного приложения они могут узнать информацию, что в отношении их кто-то подал иск или они выступают, например, должником по какому-то делу. Также они могут управлять доверенностью на предмет доступа к своим делам или к своим делам, могут предоставлять доступ возможности совершать действия от имени этих пользователей", — рассказал Сергей Чорнуцкий.

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Замглавы Государственной судебной администрации также сообщил, что открытым тестированием воспользовались 10 тысяч пользователей. Мелкие недочеты в работе приложения, по словам Чорнуцкого, были исправлены.

"Мы объявили открытое тестирование еще в конце августа этого года, этим сервисом уже воспользовались около 10 тысяч человек, которые загрузили приложение. Сначала были отдельные предложения и отдельные незначительные недостатки. Мы отправили обновления, и пока проблем с соответствующим приложением нет", - сказал он.

Сергей Чорнуцкий также отметил, что данное приложение будет актуальным для тех лиц, которые находятся на территориях связанных с вооруженным конфликтом на востоке Украины. Кроме того, на период пандемии будет не нужно посещать суд для того, чтобы воспользоваться услугами суда.

Замглавы Государственной судебной администрации также сообщил, что приложение для мобильных "е-суд" не предназначено для подачи исков в суд, так как для этого нужна цифровая подпись. Такие услуги могут быть оказаны при помощи полной версии, которая распространяется на персональные компьютеры.

Ранее Сергей Чернуцкий на своей странице в Facebook сообщил, что Государственная судебная администрация Украины (ГСА) завершает работы по разработке мобильного приложения Электронного суда "е-Суд". Он отметил, что сервис приложения "е-Суд" будет адаптирован для работы в смартфонах и на других мобильных устройствах. Также он сообщил, что первая версия приложения в большей степени будет воспроизводить функционал веб-версии Электронного суда, за исключением возможности подачи документов в суд.