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Facebook не откроет офис в Украине — эксперт назвал причину Виталий Якушев рассказал, как обезопасить известную соцсеть для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые цифровые услуги и упомянул об открытии офиса Facebook в Украине. Удастся ли реализовать эту инициативу, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.

"То, что откроется офис Facebook, это было бы прекрасно и нам бы этого хотелось. Но я думаю, что для такой компании, как Facebook, Украина не является стратегическим партнером как страна, и вряд ли они откроют только в Украине. Возможно, это будет подразделение в офисе какой-то из соседних стран, в той же Польше. Facebook, кроме того, что это соцсеть, — это компания, которая стоит более 1 трлн долларов и зарабатывает эти доллары на рекламе и тому подобном. К сожалению, тут нет ничего личного, только деньги. Мы как страна приносим меньше денег, чем Польша или Румыния", — сказал он.

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По словам эксперта, в украинском сегменте необходимы украиноязычные модераторы для противодействия пропаганде, а Центр противодействия дезинформации должен сотрудничать с соцсетью.

"Нужно говорить об информационной безопасности, об очищении пространства украинских пользователей от пропаганды соседних стран или внутри страны, которая идет против государственности. Будет помогать, если у нас будут украиноязычные и понимающие конъюнктуру Украины модераторы. Эта структура (Центр противодействия дезинформации — ред.) должна сотрудничать с модераторами Facebook, которые подчиняются центральному офису компании, предоставлять им информацию, контролировать ее выполнение. Это не могут делать не работники Facebook, это обязательно должны быть работники именно этой социальной сети", — сказал он.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, как продвигается работа Центра информационной безопасности.

"Проведена работа по поводу конкретных фактов, когда мы объясняли и разоблачали фейки и дезинформацию. Параллельно идет работа с медиаграмотностью, с гигиеной информации, которую мы получаем отовсюду, преимущественно из социальных сетей. Это амбициозная программа, которую мы будем делать вместе с разными НГО, которые уже в этой сфере наработали много интересных вещей, а также с Министерством образования", — сказал он.