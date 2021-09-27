21:32, Сегодня

Пациент психбольницы взял мать в заложники: новые детали инцидента в Днепре На помощь женщине пришли полицейские

В Днепре психически больной человек девять дней держал в заложниках родную мать, заблокировал вход в частный дом и не выпускал на улицу. Чтобы выжить, женщина питалась объедками. Тревогу забила сестра пленницы, поскольку та не выходила на связь. Освобождать ее пришлось сотрудникам полиции.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", полицейские, прибывшие на вызов, не удивились, поскольку по этому адресу приезжали не раз.

"Патрульные слышали крики женщины о помощи, было решено прорываться в помещение. Мужчина вел себя неадекватно, разговаривал сам с собой, поэтому вызвали психиатрическую бригаду, которая госпитализировали мужчину", - рассказала пресс-секретарь Патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.

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78-летняя Мария Волкова рассказала, что ее сын завязал двери веревками. С кулаками не бросался, но и к выходу близко не подпускал. Пока женщина была в плену, питалась всем, что имела под рукой.

"Вот что-то сварю, чтоб жить. Так жила. И он голодный, но он психически больной, ему безразлично", - говорит она.

Волкова сообщила, что ее 47-летний сын Владислав заболел еще в армии, а когда его несколько лет назад избили неизвестные - с головой стало совсем плохо.

"Приступы проходят, как будто разговаривает нормально. А потом - "я не знаю, что с моей головой делается", за голову хватается", - рассказала она.

В психбольнице сообщили, что мужчину привозят полицейские несколько раз в год - то баррикады строит, то дом поджигает. В последний раз его выписали именно 9 дней назад.

"В пятницу в обед привела, а на ужин он уже связал. Два месяца там был, и выписали", - говорит пострадавшая.

Как пояснил юрист Андрей Верба, держать против воли в психбольнице врачи не имеют права. Доставить на длительное принудительное лечение можно разве что через суд, если признать недееспособным по заявлению родственников.

"Назначают судебно-психиатрическую экспертизу, и по решению суда он не может без согласия и без участия своего опекуна совершать юридически значимые действия. И опекун может принять решение, чтобы отправить его на лечение", - сказал юрист.

Но на суды у Марии Волковой нет ни денег, ни здоровья, поэтому через несколько недель снова готовится забирать буйного сына из психбольницы домой.

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Напомним, 18 июля в психоневрологической больнице под Кривым Рогом пациент убил медбрата. Рано утром медсестра с коллегой нашли в одной из палат тело своего 54-летнего коллеги, санитара, в то же время там отсутствовал 21-летний пациент, который сбежал. На него сразу пало подозрение в убийстве. Было установлено, что он забил сотрудника больницы ножкой от стула. Полиция разыскала убийцу два дня спустя.

Подозреваемый ранее был осужден за угон автомобиля у него был условный срок. В прошлом году учреждение пробации, где он был на учете, подало в суд прошение, чтобы его закрыли, поскольку он не придерживался режима. Соседи жаловались на его асоциальное и агрессивное поведение, но суд отклонил просьбу, ссылаясь на тяжелое психическое состояние этого человека. В больницу он попал из-за того, что с ножом бросался на родителей.