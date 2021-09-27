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Взрывы в Калиновке вызваны диверсией на военном складе - Венедиктова "Взрывчатку могли подложить диверсанты из России или "Л/ДНР", – генпрокурор о взрывах в Калиновке

Четыре года назад на военном складе в Калиновке, что в Винницкой области, произошел масштабный пожар, который привел к детонации боеприпасов. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о диверсии, которую могли совершить диверсионно-разведывательные группы России или террористические организации "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Ирина Венедиктова отметила, что правоохранители располагают доказательствами и экспертизами о том, что на военный склад в Калиновке проникла группа посторонних лиц и заложила взрывное устройство. Генпрокурор отметила, что ответственными за диверсию могут быть как российские диверсанты, так и диверсанты "ДНР" и "ЛНР".

"Четыре года назад прогремели взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48 арсенала в Калиновке Винницкой области. Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается добытыми доказательствами и выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и обзоров", — сообщила Венедиктова.

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Напомним, 26 сентября 2017 года в Калиновке вечером прогремели взрывы, которые продолжались несколько дней без перерывов. В окрестностях этого населенного пункта позже собрали около тысячи снарядов. Власти объявили эвакуацию жителей Калиновки и окрестных сел. Вывозить людей также помогали волонтеры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила 30 сентября, что взрывы и пожар прекратились. Склад боеприпасов в Калиновке является одним из крупнейших арсеналов украинских военных.

По словам министра обороны Степана Полторака, на полигоне на момент диверсии хранилось около 83 000 тонн боеприпасов. Около 63 000 тонн боеприпасов были пригодны для использования. Взрывы вынудили к временной эвакуации около 30 000 человек. Воздушное пространство на момент ЧП было закрыто, а поезда перенаправлены.

Напомним, в августе 2021 года расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что в ближайшие месяцы будет завершено расследование, посвященное пожарам и взрывам на складах боеприпасов в Украине. Расследователи проверяют причастность к данным инцидентам военной разведки России.

"Одно из расследований, которое мы уже почти год ведем, – это по взрывам в Украине, которые были на военных заводах (складах – ред.) боеприпасов. Мы пока расследуем возможность, что они были результатом работы той же группы ГРУ (России – ред.), которая стоит за взрывами на военных заводах в Чехии и Болгарии. Это одно из расследований, которое мы считаем, что в течение месяца-двух мы сможем закончить. Пока есть серьезное подозрение, что до конца это еще нельзя доказать", — отметил он.