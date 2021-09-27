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"Такова цена свободы" - "слуга народа" о росте смертности от COVID-19 Богдан Яременко жалуется, что люди осознанно не вакцинируются от коронавируса

Коронавирус в Киеве за последние сутки унес жизни пятерых жителей столицы. Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко считает, что многие люди не делают прививку от вируса и осознанно игнорируют интересы общественного здоровья и права других жить свободно от страха пандемии.

Об этом нардеп написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пять уникальных, незаменимых, бесценных человеческих жизней отдано за "свободу" не вакцинироваться. Волнообразно растет число больных, увеличивая давление на систему здравоохранения, социальную и экономическую сферы жизни столицы и страны. Это тоже цена "свободы" - игнорировать интересы общественного здоровья и права других жить свободно от страха пандемии", - написал Богдан Яременко.

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Отметим, ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что в Украине за последние сутки подтвердили 3007 новых случаев заражения COVID-19. 1478 человек попали в больницы, а 94 пациента скончались от осложнений хронических болезней после заболевания коронавирусом.

В Киеве по состоянию на утро 27 сентября зафиксировали 135 новых случаев COVID-19. По сравнению с 26 сентября, заразившихся коронавирусной инфекцией стало на 91 меньше (днем ранее было 226 заболевших киевлян).

Тем временем доктор Евгений Комаровский прокомментировал слухи о важности третьей дозы вакцины и рассказал, кому она нужна.

"По крайней мере решение американской FDA такое: третья доза нужна тем, кто 65+. Или тем, у кого большие проблемы с иммунной системой. Всем остальным на данном этапе не нужна", - сказал он.