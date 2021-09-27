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Заморозки в Украине: синоптики сообщили, в каких регионах термометры покажут "минус" В Украину идет новая волна похолодания — прогноз погоды на ближайшие дни

В Украину идут заморозки. Метеорологи рассказали, жителям каких украинских регионов следуют подготовиться к резкому похолоданию. Об этом стало известно в понедельник, 27 сентября, в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

В ближайшие дни в большинстве областей значительно похолодает. Синоптики предупреждают, что 29 и 30 сентября столбики термометров опустятся до 0 - минус 5 градусов на поверхности почвы и местами в воздухе.

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Метеорологи предупредили, что подготовиться к морозам стоит жителям восточных, северных и центральных областей Украины. Также отмечается, что осадки в виде дождя в этот период ожидаются только в Карпатах, при условии, что температура будет плюсовой.

Укргидрометцентр в свою очередь сообщает, что в ближайшие три дня в Украине температура ночью будет колебаться от 2 до 8 градусов тепла. На морском побережье – до 12 градусов тепла. 29 сентября на северо-востоке страны, а 30 сентября в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Днем от 10 до 18 градусов тепла.

Напомним, 21 сентября в Карпатах зафиксировали температуру воздуха -6 градусов: резкое похолодание вызвал атмосферный фронт с северо-запада.

Ранее ученый, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал, что из-за изменений климата в Украине в ближайшие десятилетия юг страны может превратиться в сплошную пустыню. "Олешковские пески — маленький фрагмент пустыни в Херсонской области. Проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь... Буквально за несколько десятилетий из-за неправильного распахивания и высыхания там образовалась такая пустыня. Мы сейчас стоим перед угрозой и собственно перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", - заявил ученый.