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Физкультура в школе не нужна – Комаровский рассказал, чем ее заменить Евгений Комаровский объяснил, какая физическая нагрузка нужна детям

Уроки физкультуры в школе не приносят детям никакой пользы — об этом рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" врач Евгений Комаровский.

"Дети должны иметь каждый день минимум 40 минут физической нагрузки. Не два урока физкультуры в неделю, из которых 15 минут "направо-налево, повернись, рассчитайсь, кругом, бегом". А именно физической нагрузки. Она по большому счету в школе должна быть каждый день, на свежем воздухе. После уроков дети не должны бежать домой, не должно быть уроков физкультуры. Надо отзаниматься в школе и остаться на спорт. Каждый день! Вот как надо менять все. Вот СНБО о чем поговорить бы", — сказал он.

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Ранее Комаровский рассказал, чем опасны народные методы лечения простудных заболеваний.

"Спросите у врачей в Киевском ожоговом центре, как они относятся к процедуре парения ног детям. И если они смогут ответить без использования ненормативной лексики, вам очень повезет. У нас же мамки считают, что чем ближе температура к кипятку, тем эффективнее. Это безумие! За процедуру под названием "парить ноги" надо вообще детей из дома забирать", — сказал он.