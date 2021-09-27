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Комаровский выступил против Олимпиады в Украине и назвал причину Евгений Комаровский рассказал, почему он против проведения Олимпийских игр в Украине

Власть должна спросить у народа, нужно ли проводить Олимпиаду в Украине — об этом заявил в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" врач Евгений Комаровский.

"Я считаю, что страна, в которой не побеждена коррупция, не имеет права организовывать никакие дорогостоящие мероприятия. Потому что украдут многократно больше. Мы с вами выбрали власть, власть эта хочет принять решение, чтобы из наших с вами денег потратить огромнейшую сумму на то, чтобы провести Олимпиаду. Такая огромная сумма достойна того, чтобы они не брали на себя принятие этого решения, а с нами хотя бы посоветовались", — сказал он.

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Врач считает, что есть много других направлений, на которые можно потратить большие деньги.

"А давайте проведем референдум по вопросу, проводить ли в Украине Олимпийские игры? Пусть нам скажут: нам надо на это потратить 15 млрд долларов. А я вам предложу другие варианты, на что мы можем эти деньги потратить. Я вам много проектов напишу: по экологии, по медицине, по школам. Давайте мы не будем проводить Олимпиаду!" — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 сентября заявил о намерении провести Олимпийские игры в Украине.

"Большая мечта — это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая держава заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр", — цитирует его слова пресс-служба президента.

Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Украина хочет провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году.

"Через 10 лет в Украине многое может измениться. Мы уверены, что изменится. Мы будем развиваться, Украина вернется к нормальной жизни. Поэтому у нас есть такая амбициозная цель — провести в Украине Олимпийские игры. Когда-то в 2004-2005 году, когда был президентом Федерации футбола Григорий Суркис и он привел в Украину Евро-2012, тоже многие не верили, что в Украине может состояться такой спортивный форум. Но он прошел, причем на высоком уровне. Поэтому сейчас у нас есть такая высокая цель", — сказал он.