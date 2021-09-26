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Горчичники и марганцовка: доктор Комаровский развеял популярные мифы Доктор Комаровский рассказал, чем вредны популярные способы лечения

"Народные" методы лечения простуды вредны, рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" врач Евгений Комаровский.

"Банки ставим в погреб с консервацией. Бабушка парит ноги дедушке. Спросите у врачей в Киевском ожоговом центре, как они относятся к процедуре парения ног детям. И если они смогут ответить без использования ненормативной лексики, вам очень повезет. У нас же мамки считают, что чем ближе температура к кипятку, тем эффективнее. Они даже ухитряются доливать кипяток в тазик, откуда не убрали детские ноги. Это безумие! За процедуру под названием "парить ноги" надо вообще детей из дома забирать", — сказал он.

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По мнению врача, горчичники и раствор марганцовки также не несут пользы.

"Горчичники – туда же. Дышать над картошкой – чистый бандитизм, сколько ожогов дыхательных путей! Вместо того чтобы проветрить помещение и напоить компотом… Мне мама в детстве ставила регулярно горчичники. Это просто нереальное счастье, когда с тебя снимают горчичники. И мама спрашивает: ну что, стало легче? Мама, стало! Конечно, оно ж было хреново с этими горчичниками, а без них рай. И мама просто убеждена, что горчичники реально спасают. Люди, перестаньте этой фигней страдать! Детям, чтобы выздоравливать, не нужен постельный режим, я говорю про сопли. Детям нужно, чтобы вы не заставляли их есть. Чтобы они много пили, были тепло одеты, в комнате было прохладно – вот что надо! Марганцовка – бред. Ее уникальность состоит в следующем: когда вы добавляете ее в воду, чтобы она стала розовой, то вообще никакого смысла. А если добиться концентрации, при которой есть бактерицидный эффект, в такой дозе она становится опасной при попадании на слизистые оболочки. Гнусненькое лекарство", — сказал он.

Ранее Комаровский рассказал, почему нанесение йодной сетки может навредить ребенку.

"Йодная сетка — это бандитизм, особенно когда используется для детей. Потому что через детскую кожу йод в огромном количестве всасывается в системный кровоток и дает огромную нагрузку на щитовидную железу, в некоторых случаях вызывая острое поражение щитовидной железы", — объяснил он.

Также врач выступил против использования раствора бриллиантового зеленого, известного как "зеленка". По его словам, у этого препарата нет никакого лечебного эффекта.