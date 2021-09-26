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Комаровский рассказал об опасности йодной сетки: Это бандитизм Евгений Комаровский рассказал, где можно использовать йод

Применение йода может быть опасным, рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" врач Евгений Комаровский.

"Йодом обрабатываем края раны, стерилизуем инструменты. Например, у вас есть заноза, вы ее хотите извлечь, можно иглу обработать йодом. Травма ногтя – можно обработать йодом. Любая поверхностная рана прежде всего должна быть промыта и обработана мыльным раствором. Мыло – лучший дезинфектор. Взяли бутылку, лучше с газированной водой, туда мыла чуть-чуть, взболтали и под напором промыли рану, потом чистой водой, сверху бактерицидный пластырь, и все", — сказал он.

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Комаровский объяснил, в чем вред йода.

"Йодная сетка — это бандитизм, особенно когда используется для детей. Потому что через детскую кожу йод в огромном количестве всасывается в системный кровоток и дает огромную нагрузку на щитовидную железу, в некоторых случаях вызывая острое поражение щитовидной железы. Поэтому безумные мамашки вместе с бабушками, которые рисуют на детях йодные сеточки – их надо лишать родительских прав. Поэтому если бабушка хочет нарисовать на ребенке йодную сеточку, гоните ее, пусть рисует дедушке где хочет", — сказал он.

Ранее Комаровский рассказывал, почему нужно прекратить производство и использование зеленки.

"Зеленка, или раствор бриллиантового зеленого, это лекарственный препарат, никакого отношения к цивилизации, медицине, XXI веку не имеющий. Она не используется ни в одной стране мира, у нее нет никаких лечебных свойств", — заявил он.

Также известный врач дал украинцам совет по пользованию медицинскими масками.