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Доктор Комаровский: Зеленка – позорище медицины Евгений Комаровский рассказал, чем можно заменить бриллиантовый зеленый

Раствор бриллиантового зеленого, известный как "зеленка", не имеет никакого лечебного эффекта, рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" врач Евгений Комаровский.

"Зеленка, или раствор бриллиантового зеленого, это лекарственный препарат, никакого отношения к цивилизации, медицине, XXI веку, страховой медицине не имеющий. Она не используется ни в одной стране мира, у нее нет никаких лечебных свойств. Разве что когда ребенку на рану льют зеленку, и он душераздирающе орет, то мама ставит на своей совести галочку, что она его типа лечит. В целом это лекарство, производство и продажа которого давно должны прекратиться", — сказал он.

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Комаровский объяснил, почему зеленку использовали при ветрянке.

"Многие наши мамы до сих пор думают, что когда ветряночные прыщи мажут зеленкой, то они от этого заживают. Нет. С момента появления ветрянки врачей интересовал вопрос, сколько времени заразен больной. И знали, что если прыщи перестали появляться, то через 5 дней ребенок незаразен. Поэтому мама каждое утро мазала прыщи зеленкой, на следующее утро смотрела, появились ли новые, и тоже мазала зеленкой. А когда в один прекрасный день не видела новых ненамазанных прыщей, надо было посчитать еще 5 дней. Потом нашлись другие методы, зеленка фактически была маркером заразности. Можете мазать фломастером, синькой, йодом, татуировки лепить. Это просто позорище медицины. Я уже не говорю о том, что в Америке все дети привиты от ветряной оспы", — сказал он.

Ранее Комаровский рассказал, кому нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса. Также он дал совет, каким способом можно заставить пожилых людей пройти вакцинацию.

Кроме того, известный врач дал украинцам совет по пользованию медицинскими масками.

"С маской все элементарно – меньшее количество ваших слюней разлетается в пространство. Если вы больны, вы меньше заразите людей. И второе. Маска не задержит вирус, но задержит слюни и сопли других людей, поэтому вы вдохнете меньшее количество вирусов. А тяжесть заболевания зависит от того, сколько вирусов вы вдохнете", — объяснил врач.