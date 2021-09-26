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Комаровский рассказал, кому нужна третья доза вакцины от COVID-19 Евгений Комаровский процитировал решение управления по продовольствию и медикаментам США

Кому нужна третья доза вакцины от коронавируса, рассказал доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24".

"В сентябре была одна из глобальнейших дискуссий мирового научного сообщества. По крайней мере решение американской FDA такое: третья доза нужна тем, кто 65+. Или тем, у кого большие проблемы с иммунной системой. Всем остальным на данном этапе не нужна. Позиция ВОЗ, мы уже об этом говорили, — аморально обсуждать третью дозу в развитых странах, когда в отсталых люди и первую не получили. Отдайте свою третью дозу, не выделывайтесь", — сказал он.

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Ранее Комаровский рассказал, кому нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса. Также он дал совет, каким способом можно заставить пожилых людей пройти вакцинацию.

"Вы можете сколько угодно заставлять, но должны немедленно сказать, что каждая бабушка 65+, каждый дедушка, кто получит дозу вакцины - получит 5 тыс. грн. Всё! Вы закроете эту тему. Они побегут вакцинироваться", — заявил он.