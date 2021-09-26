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Можно заставить пожилых людей вакцинироваться: Комаровский назвал способ Доктор Комаровский рассказал, кому обязательно нужно делать прививку

Пожилым людям нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса, заявил доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24".

"Обязательно вакцинировать того, для кого коронавирусная инфекция — реальная угроза для жизни. Для человека младше 50 лет коронавирусная инфекция представляет собой реальную угрозу, когда у этого человека есть: ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, патология нервной системы. И, конечно же, любой человек 65-70+. Это их надо прежде всего привить, именно эти люди – те, кто будут умирать и умирают", — сказал он.

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Комаровский рассказал, как заставить пожилых прививаться.

"Вы можете сколько угодно заставлять, но должны немедленно сказать, что каждая бабушка 65+, каждый дедушка, кто получит дозу вакцины, получит 5 тыс. грн. Всё! Вы закроете эту тему. Они побегут вакцинироваться. Но мы будем собирать кучу организаций, тратить деньги на поездки, но бабушки будут просто умирать и уменьшать нагрузку на Пенсионный фонд. Если уж заставлять, то заставлять мотивируя и заинтересовав. Бабушки за 5 тыс. грн пять раз привьются", — сказал он.

Ранее доктор Комаровский заявил, что вакцинация от коронавируса и проветривание помещений являются основными средствами профилактики COVID-19.

"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно, встречайтесь с кем угодно на свежем воздухе", — сказал он.

Также Комаровский дал украинцам совет по пользованию медицинскими масками.

"С маской все элементарно – меньшее количество ваших слюней разлетается в пространство. Если вы больны, вы меньше заразите людей. И второе. Маска не задержит вирус, но задержит слюни и сопли других людей, поэтому вы вдохнете меньшее количество вирусов. А тяжесть заболевания зависит от того, сколько вирусов вы вдохнете", — объяснил врач.