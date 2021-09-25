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"Это ноль": Комаровский возмутился идеей о введении латиницы в Украине Доктор считает, что секретарь СНБО с идеей отказа от кириллицы превышает свои полномочия

Доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" жестко раскритиковал идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова насчет перехода Украины с кириллицы на латиницу.

"У нас есть структура, называется Совет национальной безопасности и обороны. И в рамках этого Совета назначили, условно говоря, секретаря. У меня в офисе есть секретарь, офис-менеджер, который офис приводит в порядок, закупает бумагу для ксерокса. Это называется секретарь. Какие по Конституции нашей страны права у секретаря СНБО?! Кто это вообще?! Это за наши с вами деньги, без разговоров с нами придумали. Ну, сказал Данилов, что он хочет латиницу. Ну, хочет – это его дело. Он может тризуб сделать четырехзубом, например, мало ли что они придумают. Вам поговорить не о чем? Вас научили читать на кириллице, это основа мировоззрения. И я не могу понять, зачем все журналисты это повторяют? Это же не имеет никакой перспективы, это ноль", - заявил Евгений Комаровский.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода" заявил, что украинский язык следует перевести с кириллицы на латиницу.

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей - что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал Данилов.

Также он выступил за обязательное изучение украинцами английского языка.

Директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко в эфире "Украина 24" назвал теоретический перевод Украины на латиницу нонсенсом. Он обратил внимание на длительность использования кириллических символов в украинской письменности. Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на нашей территории начиная с Х века.

"Кириллица в Украине существует, по крайней мере, спорадически, то есть частично, с ІХ века. А с Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили — посадники) в разные города", — рассказал Гриценко.