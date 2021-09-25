21:30, Вчера

"Реалистичный сценарий": Комаровский сказал, когда может кончиться эпидемия COVID-19 Доктор назвал условие для победы над вирусом

Эпидемия коронавируса в Украине может закончиться к концу 2022 года при условии массовой вакцинации людей. Однако возможно появление нового штамма COVID-19, который потребует дополнительных прививок.

Об этом рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"По общим прикидкам, которые сейчас формируются, все больше и больше появляется надежд, что мы можем закончить к концу 2022 года, если все-таки будем прививаться. Это реалистичный сценарий", - сказал Комаровский.

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Доктор добавил, что есть и пессимистичный сценарий – появится новый штамм, который потребует дополнительной массовой вакцинации.

"Этого бы очень не хотелось, но вероятность появления нового штамма прямо связана с уровнем вакцинации сейчас", - объяснил он.

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Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что вакцинация от коронавируса и проветривание помещений являются основными средствами профилактики COVID-19.

"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно, встречайтесь с кем угодно на свежем воздухе", - сказал доктор.

Также Комаровский дал украинцам совет по пользованию медицинскими масками.