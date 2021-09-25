20:55, Вчера

Комаровский рассказал о побочных эффектах от вакцинации: есть два осложнения Реакция организма на вакцину является нормальным явлением, отметил врач

После вакцинации от коронавируса у пациента могут быть всего два осложнения, и они несмертельны. Если невакцинированный человек заболеет COVID-19, последствия бывают намного опасней.

Об этом рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Есть такое понятие, как реакция – то, что должно быть. И есть осложнения – это то, что опасно, чего быть не должно или что бывает крайне редко. Реакция в месте введения вакцины бывает достаточно часто. Все, что мы можем сделать – приложить холодное к месту, больше ничего. Главное не греть, если очень болит – принять ибупрофен или парацетамол в порядке самолечения. Когда вы теряете сознание, просто куча людей теряет сознание в кабинетах врачей от вида шприца, духоты, очереди, каких-то сосудистых спазмов – все это, по большому счету, реакции", - сказал доктор.

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По его словам, на сегодняшний день есть два осложнения от вакцин, оба несмертельны.

"Первое: после введения векторных вакцин – AstraZeneca, Johnson & Johnson, "Спутник" – возможны тромботические осложнения, образование тромбов. Они возникают с частотой 1 на 100 тыс. инъекций. Опасный контингент – женщины от 20 до 50, особенно которые курят, имеют проблемы с венами и принимают гормональные контрацептивы. Я им посоветую по возможности не использовать векторные вакцины, а использовать Pfizer, Moderna, Coronavac. Сейчас это несложно, поскольку векторные вакцины у нас закончились. Второе осложнение известное и описанное для мРНК-вакцин – это развитие миокардита, чаще у молодых людей. Это несмертельно, проходит, но если вы почувствовали боли в сердце, слабость, головокружение, аритмия – нужно обратиться к врачу", - рассказал Комаровский.

Врач добавил, что миокардиты у молодых людей после перенесения инфекции возникают в несколько раз чаще, чем после вакцинации.

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Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что вакцинация от коронавируса и проветривание помещений являются основными средствами профилактики COVID-19.

"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно, встречайтесь с кем угодно на свежем воздухе", - сказал доктор.

Также Комаровский дал украинцам совет по пользованию медицинскими масками.