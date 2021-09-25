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"Все элементарно": Комаровский дал украинцам совет насчет медицинских масок Маска не задержит вирус, но задержит слюни и сопли других людей, напомнил доктор

Доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" призвал украинцев пользоваться медицинскими масками и регулярно их менять, чтобы сдержать распространение коронавируса.

"Ребята, вы считаете, что ваше право получить от государства медицинскую помощь реализуется? Ваше право обучать детей реализуется? Право на личную безопасность, смотреть фильм на родном языке реализуется? И это человека не волнует, его волнует маска. С маской все элементарно – меньшее количество ваших слюней разлетается в пространство. Если вы больны, вы меньше заразите людей. И второе. Маска не задержит вирус, но задержит слюни и сопли других людей, поэтому вы вдохнете меньшее количество вирусов. А тяжесть заболевания зависит от того, сколько вирусов вы вдохнете. Маска нужна, только закрывать нужно не подбородок, а рот и нос, и хоть раз в неделю менять. Раз в неделю – это сарказм, конечно", - заявил Евгений Комаровский.

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Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" выступил за вакцинацию детей от коронавируса, поскольку они являются источником заражения взрослых. По словам Комаровского, поставить точку в пандемии можно "тогда, когда будет вакцинировано по максимуму все население".

"Наши китайские друзья пошли этим путем. Coronavac, который у нас с 18-и, у них с 3-х лет", - подчеркнул он.

Также доктор рассказал, что перед тем как идти на вакцинацию от коронавируса, медосмотр проходить необязательно.