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Комаровский о профилактике коронавируса: открывайте форточки, где только можно Также доктор призвал украинцев прививаться

Вакцинация от коронавируса и проветривание помещений являются основными средствами профилактики COVID-19 в условиях роста заболеваемости.

Об этом рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно, встречайтесь с кем угодно на свежем воздухе", - сказал доктор.

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Также Комаровский отметил, что в Украине новый штамм "Дельта" вытесняет другие варианты коронавируса.

"Я бы хотел сказать: а что за сентябрь произошло нового в плане коронавируса? Практически ничего, кроме "Дельты", не осталось, будет только этот вариант, он вытесняет другие. Дальше – что известно по поводу "Дельты"? Что мРНК и векторные вакцины проявляют достаточно высокую активность и против "Дельты" для профилактики тяжелых форм болезни. Я лично глубоко убежден в том, что вакцинироваться надо. Если вы переболели с симптомами – то после болезни 6 месяцев можете не прививаться, потом у вас начнет снижаться уровень антител. Если сомневаетесь, болели вы или нет, то пойдите и вакцинируйтесь, не надо определять уровень антител", - заявил он.

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Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" выступил за вакцинацию детей от коронавируса, поскольку они являются источником заражения взрослых. По словам Комаровского, поставить точку в пандемии можно "тогда, когда будет вакцинировано по максимуму все население".

"Наши китайские друзья пошли этим путем. Coronavac, который у нас с 18-и, у них с 3-х лет", - подчеркнул он.

Также доктор рассказал, что перед тем как идти на вакцинацию от коронавируса, медосмотр проходить необязательно.