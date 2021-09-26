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Как выбрать косметику без вреда для здоровья: врач дала советы Украинкам рекомендуют больше обращать внимание на состав косметических средств

Популярная косметика часто может содержать в себе вредные для здоровья химические вещества.

Как правильно выбирать косметику, рассказала в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" врач-косметолог Вероника Тусюк.

"Ингредиенты, которые не должны входить в состав любой косметики – это формальдегид. От него уже некоторые страны Европы полностью отказались, некоторые минимизируют. В Украине максимум количество формальдегида, которое может быть в любой косметике, которую мы можем наносить на кожу – 0,2%. Также это парабены. Они являются достаточно агрессивным веществом. Они все равно будут в составе косметики, но чем меньше их, тем конечно безопасней. И лаурилсульфат", - сказала она.

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На вопрос, как опасные компоненты обозначаются на упаковке, врач-косметолог ответила:

"Так и пишется – формальдегид или формалин. Если это парабены, то чаще всего это метил-парабен, этил-парабен – можно догадаться интуитивно. Процент содержания не обозначается, но чем больше продукта в составе, тем выше его напишут в ингредиентах. Больше всего в любой косметике воды. Соответственно, она идет на первых местах. Все остальные продукты на более низких позициях".

Также Тусюк рекомендовала обратить внимание на содержание спирта в косметических средствах.

"Можно обратить внимание на качество косметики, кремов, если алкоголь находится на высоких позициях в начале списка. Скорее всего, этот крем вам будет сушить кожу, даже если он увлажняющий. Алкоголь чуть-чуть разрушает поверхность эпидермиса для того, чтобы помочь проникнуть полезным компонентам внутрь кожи. Но если алкоголя будет слишком много, он слишком активно разрушит эпидермис, и эпидермис будет уже не воспринимать полезные вещества, а наоборот... Потому, если алкоголь идет в середине списка или ниже, это хорошо, если он идет вторым-третьим в списке ингредиентов, то стоит задуматься, нужно ли это вам", - объяснила эксперт.

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Ранее специалист Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко в эфире телеканала "Украина 24" дала украинцам рекомендацию, сколько овощей и фруктов нужно съедать каждый день.

"Чтобы сохранять свое здоровье, более того, чтобы его улучшить, необходимо съедать 5 порций овощей в день. Размер порции мы определяем по размеру кулачка. Для взрослого порция больше, чем для ребенка. Для взрослого одна порция – это приблизительно 100 граммов. То есть мы должны съедать 500 и более граммов овощей и фруктов в день. У меня, например, 5 овощей и фруктов: яблоко, свекла, морковь, лук, мандарин", - рассказала Усенко.