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Жесткий карантин может вернуться: инфекционист назвала условия Инфекционист Лариса Мороз рассказала, какие условия нужно соблюдать, чтобы эпидемия коронавируса не ухудшилась

В ВОЗ заявили о том, что ситуация с коронавирусом ухудшится, а карантин может быть еще жестче. Это заявление прокомментировала врач-инфекционист, главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз в эфире канала "Украина 24".

"До сих пор мы шли по хорошему сценарию. У нас прирост больных был 7-10%, это не очень много. Но в последние несколько дней у нас увеличивается общее количество больных, и очень высокая летальность. Поэтому я предостерегаю от быстрого выхода из карантина — он должен быть очень медленным. Я поддерживаю заявление главы ВОЗ, что мы можем вернуться к более жестким карантинным мерам, если сейчас попустим ситуацию", — сказала она.

Врач назвала необходимые условия для того, чтобы этого избежать:

"Должен сохраняться масочный режим, социальная дистанция. И нужно масштабное тестирование, чтобы мы имели реальную картину и влияли на цепь передачи инфекции", — заявила она.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал в эфире канала "Украина 24", что массовое тестирование на COVID-19 не требуется и может даже навредить.