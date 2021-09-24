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В Украине резко изменится погода: подробности от синоптиков Погода в Украине преподнесла сюрприз: синоптики заявили об ухудшении метеоусловий

В Украине в нескольких областях разыгралась непогода. Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей стране. О том, где сегодня наиболее сложные метеоусловия, и когда придет потепление, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

На горе Поп Иван разыгралась настоящая метель. В Карпатах поднялся сильный ветер, которые принес с собой осадки в виде снега с дождем. Циклон "зацепил" так же и Ровненскую область. Здесь стихия оставила без света 23 населенных пункта. Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине

Однако уже с субботы, 25 сентября, на территории Украины должно потеплеть. По данным Укргидрометцентра, в Украине 25-26 сентября столбики термометров начнут свое повышение. Так, в субботу, 25 сентября, в юго-западных и в центральных областях днем без осадков. Остальные регионы Украины окажутся под небольшим дождем.

Синоптики сообщили, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами будут наблюдаться порывы ветра до 15-18 м/с. Ночная температура составит 6-11°, а дневная 11-16°. На Западе и Юге Украины температура порадует 15-20°. Прохладно будет в Карпатах. Здесь ночью 2-7° тепла, а днем 8-13°.

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В Киеве температура днем прогреется до 13-15°. Ночью столбики термометров в столице покажут 8-10°. Также ожидается небольшой дождь; ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Напомним, 21 сентября в Карпатах зафиксировали температуру воздуха -6 градусов: резкое похолодание вызвал атмосферный фронт с северо-запада.

Ранее ученый, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал, что из-за изменений климата в Украине в ближайшие десятилетия юг страны может превратиться в сплошную пустыню. "Олешковские пески — маленький фрагмент пустыни в Херсонской области. Проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь... Буквально за несколько десятилетий из-за неправильного распахивания и высыхания там образовалась такая пустыня. Мы сейчас стоим перед угрозой и собственно перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", - заявил ученый.