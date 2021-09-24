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Усиливают контроль за заболеваемостью COVID — в КГГА рассказали, как будут работать школы Николай Поворозник рассказал, как работают образовательные учреждения в период карантина

Несмотря на увеличение заболеваемости коронавирусом, в Киеве все учебные учреждения работают как обычно — об этом рассказал первый заместитель мэра Киева Виталия Кличко Николай Поворозник в программе "Сегодня Утро" на канале "Украина 24".

"Все школы у нас работают в штатном режиме, детские сады также в штатном режиме, то есть в режиме офлайн. У нас достаточно удачно прошла вакцинация педагогического состава и работников школ, у нас по школам вакцинировано более 80%, что соответствует требованиям нормативных документов. Школы все работают, единственное, что мы сделали, — усилили и будем усиливать дальше контроль над состоянием здоровья детей, которые находятся в школе, чтобы уберечься от распространения болезни", — сказал он.

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Чиновник отметил, что каждая школа вместе с родительским комитетом и районными управлениями образования будет сама определять, переходить ли на онлайн-обучение, если будет увеличение числа заболевших.

"У нас сегодня основными переносчиками и распространителями (вируса — ред.) являются дети, мы видим это по статистике заболеваемости. Количество больных детей увеличивается каждый день, поэтому мы усиливаем контрольные меры", — сказал он.

Также, по словам Поворозника, еще с прошлых локдаунов подготовлена лечебная база в детских отделениях. На сегодняшний день для детей готово до 300 коек, оборудованных кислородом и всем необходимым, добавил он.

Чиновник отметил, что КГГА получила около тысячи заявок от предприятий на пропуски в общественный транспорт на случай введения жестких ограничений.

"Это будет очень сложный шаг — закрытие транспорта. Я надеюсь, что количество вакцинаций, проведенных в Киеве, достаточно большое, и другие ограничительные меры дадут возможность не закрывать общественный транспорт", — добавил он.

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Добавим, 9100 новых случаев коронавирусной болезни в Украине зафиксировали за четверг. Такое большое количество фиксируют впервые с апреля. Госпитализировали 2060 человек. Умерли от осложнений еще 140 пациентов. Больше всего новых больных — в Харьковской, Львовской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Вакцинировали накануне примерно 153,5 тысячи украинцев, большинство — первой дозой. Напомним, со вчерашнего дня, 23 сентября, вся страна находится в "желтой" карантинной зоне.