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Есть нехорошая тенденция — врач высказался о ситуации с коронавирусом По словам инфекциониста, стали намного больше болеть дети

В Украине стремительно растет количество новых заболевших коронавирусом. О ситуации с заболеваемостью в стране рассказал инфекционист Виктор Петров в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"У нас есть нехорошая тенденция, которой раньше не наблюдалось — это очень много больных детей, в том числе совсем малыши — 7 месяцев, 9 месяцев, годовалые. Также много детей, которые ходят в садики, и уже стоит вопрос об их закрытии, потому что почти половина детей отсутствует на занятиях. Это говорит о том, что приближается довольно серьезная ситуация с ограничением обучения и карантинными мерами в учебных заведениях", — сказал он.

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Врач уточнил, что речь идет именно о заболеваемости коронавирусом, а не сезонными вирусными инфекциями.

"Коронавирус — это болезнь, которая требует подтверждения тестом на антиген или ПЦР. И речь идет о том, что подавляющее большинство болеющих детей болеют именно COVID. Этого не наблюдалось в начале эпидемии, мы видели, что болело намного больше взрослых. Сейчас мы видим, что мутации вируса привели к росту эпидемического потенциала вируса", — сказал он.

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Добавим, 9100 новых случаев коронавирусной болезни в Украине зафиксировали за четверг. Такое большое количество фиксируют впервые с апреля. Госпитализировали 2060 человек. Умерли от осложнений еще 140 пациентов. Больше всего новых больных — в Харьковской, Львовской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Вакцинировали накануне примерно 153,5 тысячи украинцев, большинство — первой дозой. Напомним, со вчерашнего дня 23 сентября вся страна находится в "желтой" карантинной зоне.