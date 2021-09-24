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"Выйди нахрен!" - "А вы процитируйте Гитлера!": Спивак и Камельчук поскандалили в эфире Камнем преткновения оказался так называемый закон об олигархах, принятый 23 сентября

В прямом эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак устроил перепалку с нардепом от фракции "Слуга народа" Юрием Камельчуком.

Спивак рассуждал о так называемом законе об олигархах, критикуя его и ссылаясь на "Венецианскую комиссию", что не понравилось Камельчуку.

Спивак:

Здесь много говорится о влиянии на политику, на СМИ, на вас, на формирование общественного мнения.

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Камельчук:

Задача СМИ - правдиво информировать.

Спивак:

Сделайте так, чтобы он помолчал! …И моя задача влиять на общественное мнение, во всем мире крупный бизнес и капитал влияет на политику и экономику своих стран. Помимо того, что по форме это антизаконно, цель одна – узурпация власти и попытка контроля над информационным пространством, есть еще аспект – что оно не имеет ничего общего с реальной борьбой, детенизацией экономики!

Камельчук:

Вы забиваете мозг ерундой без какой-либо конкретики. Вы показали два документа, которые не имеют подтверждения. Уже надоело вас слушать.

Спивак:

Да закрой уже рот и выйди нахрен отсюда! Просто закрой свой рот! Он достал уже всех!

Камельчук:

Вы считаете это нормальным? Люди, называющие себя украинцами, ничего не достигшие, закрывают гостям рот! Это низко! Вы восемь минут ерунду рассказываете!

Спивак:

А кто ты такой, чтобы рассказывать мне, что говорить?

Камельчук:

Я народный депутат, а вы никто!

Спивак:

"Я", говорит, "народный депутат". Да кто ты такой?! Я сейчас встану и скажу! Ты вообще никто, и вы никто!

Камельчук:

Гитлера процитируйте и поднимите руку, как он это делал!

После этого ведущая перебила их и представила слово следующему спикеру.

Напомним, что это не первый скандал на передаче "Народ против". Ранее в прямом эфире вокруг погибших украинских военных на Донбассе устроили перепалку нардепы Алексей Гончаренко и Нестор Шуфрич. В частности, Гончаренко сказал, что Шуфричу "место в театре российской армии".



