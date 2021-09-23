17:08, Сегодня

Осенью будет дальнейший рост заболеваемости коронавирусом - эпидемиолог Татьяна Чумаченко обратила внимание на то, что люди не соблюдают режим и не вакцинируются

В Украине в октябре может быть не пик заболеваемости коронавирусом, а рост, что приведет к переполненности больниц. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказала завкафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко.

"Господин Радуцкий (глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения - ред.) достаточно оптимистично говорит, что мы пика достигнем в середине октября. После пика мы всегда ждем снижения заболеваемости. Если все останется так, как сейчас, количество вакцинированных не будет увеличиваться, не будет никаких ограничительных мер дополнительных введено, люди по-прежнему не будут носить маски, хотя должны, - то у нас будет не пик, а дальнейший рост к середине октября", - сказала врач.

Чумаченко напомнила, что от каждого человека зависит не только собственная жизнь, но и жизни других людей.

"На сегодня у нас есть достаточное количество вакцин, которые бесплатны, доступны для всего взрослого населения. И поэтому сейчас надо идти и делать прививки, особенно это касается людей пожилого возраста, которые рискуют заболеть тяжело и погибнуть", - сказала эпидемиолог.

Читайте также: Вакцинация помогает не всем: врач сказал, кто лучше всех защищен от коронавируса

Чумаченко прогнозирует, что в случае роста количества заболевших люди не смогут получать нормальную медицинскую помощь.

"Мы уже сейчас видим, что количество госпитализаций начинает превышать количество людей, которые выписываются. Это значит, что у нас начинают наполняться клиники, и, возможно, они будут переполнены, и каждый человек не сможет получить квалифицированную помощь", - сказала она.

Читайте также: Комаровский развеял "огромное заблуждение" насчет вакцинации от коронавируса

Отметим, что, как передает LIGA.net, Михаил Радуцкий заявил, что не более 50% депутатов парламента вакцинированы, и назвал эту ситуацию "позором". "Это позор, когда Верховная Рада пишет закон, которым требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50%", – заявил Радуцкий.

По словам эпидемиолога Андрея Александрина, Украине не удастся избежать резкого всплеска заболеваемости из-за плохой подготовки учебных заведений и детских садов к эпидемической ситуации. Быстро подготовиться к новой вспышке и большому количеству заболеваний и госпитализации нам уже не удастся, потому что все надо делать вовремя. Я был удивлен, что Украина неэффективно использовала время второго лета, когда можно было подготовить детсады, школы, чтобы хотя бы для детского населения обеспечить безопасные условия", - сказал врач.