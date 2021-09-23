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Закон об олигархах может стать механизмом для политических преследований — эксперт Если Рада примет закон об олигархах, будет риск, что начнутся политические репрессии

В Верховной Раде сегодня могут рассмотреть закон об олигархах. Данный законодательный документ может стать инструментом для политически мотивированных решений. Об этом заявил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Руслан Синельников.

По мнению Синельникова, при помощи данного закона власть сможет назначать врагом народа любого человека. Он подчеркнул, что вначале следует тщательно проанализировать документ с юридической точки зрения, а уже затем голосовать в парламенте.

"Если это законопроект об олигархах, то наверняка нужны выводы юристов, которые в этом вопросе могут знать гораздо больше, чем депутаты, которые впервые пришли в Верховную Раду и готовы нажать кнопочки. Так же не хотелось бы, чтобы гонка за принятие закона пошла в разрез с нужностью и качеством. Когда власть без следствия и суда назначает кого-то врагом народа или виновным во всех смертных грехах, или других обвинениях – то это не законодательная, не правоохранительная деятельность, это политически мотивированные решения. И как мы видим по делу ЮКОСа в России, приняты совсем другие решения за рубежом. То есть это дело было пересмотрено, и Россия должна выплатить по этому делу. Это было долгое дело, но мы знаем, что справедливость может произойти", - сообщил Синельников.

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Напомним, события, связанные с уголовным преследованием основных совладельцев ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" и вызвавшие ряд споров в обществе, оказали значительное влияние на политическую жизнь и деловой климат в России. События начались в 2003 году по инициативе Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (МНС), а позднее — Федеральной налоговой службы (ФНС). Дело ЮКОСа вылилось в ряд судебных решений российских судов, а также разбирательство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и Международном арбитраже в Гааге.

Михаил Ходорковский, который в 1997—2004 годах был совладельцем и главой нефтяной компании "ЮКОС", был арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года. На момент ареста был одним из богатейших людей в мире, его состояние оценивалось в 15 млрд долларов. В мае 2018 года американский политик, кандидат на пост президента США Джон Маккейн в критической по отношению к Путину статье выразил уверенность, что реальным преступлением, за которое был осужден Ходорковский, была его "критика режима Путина и спонсирование оппозиционных партий".

Также напомним, что экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" рассказал о возможных последствиях принятия законопроекта №5599. Нардеп объяснил, почему депутаты попытаются проголосовать за законопроект как можно быстрее.

"Спешат, потому что тарифы поднимают, потому что зима на пороге, потому что кризис в энергетике... Второе — увеличение тарифов. Все независимые телеканалы показывают это и будут показывать, и именно этим я объясню, почему власть вместо того, чтобы решать актуальные вопросы для людей, запустила кино с этим так называемым законом об олигархах", — сказал Наливайченко.

Кроме того, журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Украине необходимо наказывать за коррупцию и отстаивать свободу слова, а не бороться с олигархами. Гордон напомнил, что в США в свое время элиты пришли между собой к соглашению о том, что надо жить по закону. Он также отметил, что лоббизм — это как раз одна из мер, которая противодействует коррупции.

"Всё это комплекс мер, который необходимо принимать. Чем быстрее президент придет к этому, тем лучше, потому что полумеры они, как правило, ни к чему не приведут. А закон о деолигархизации можно выбросить в мусорное ведро", — отметил Гордон.