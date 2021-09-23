09:46, Сегодня

"Перестаньте лечиться в интернете": Комаровский дал совет украинцам Доктор пожаловался на мошенников, торгующих фальсифицированными лекарствами

Доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" призвал украинцев не лечиться в интернете и предупредил о мошенниках, которые от его имени торгуют различными "волшебными таблетками".

"Люди! Поскольку в аптеках раздают всякую фигню и врачей мало, то вы лезете, будьте вы неладны, лечиться в интернет. Поскольку вы лезете лечиться в интернет, то там вы обязательно в течение минуты увидите морду доктора Комаровского, который лечит. Сейчас расскажу, что я лечу сейчас. Я продаю какое-то лекарство от простатита, я "главный простатолог", чтобы вы понимали. Дальше – я называюсь ведущим нейрохирургом и продаю какое-то лекарство для улучшения работы сосудов мозга. Плюс сейчас с моей помощью кто-то лечит зрение "волшебными таблетками". Плюс я гоняю глистов, а еще лечу варикоз", - рассказал Евгений Комаровский.

Читайте также: Комаровский о вакцинации учителей: нужно убеждать, а не заставлять

По словам доктора, за этой рекламой стоят "гнусные бандиты, которые, по-видимому, крышуются органами внутренних дел, какой-то киберполицией, потому что с ними ничего сделать нельзя".

"Если вы увидели, что Комаровский продает вам лекарство от простатита и всякую другую фигню, но вы не слышите, что я вам это говорю, а просто показали мой портрет, под которым написано, что я - "главный простатолог", пожалуйста, перестаньте лечиться в интернете, это неправильно. Люди, пожалуйста, я только за сегодня получил пять писем о том, что, оказывается, я стою на страже вашего зрения, потому что изобрели обалденный препарат на "волшебных травах", который слепых делает зрячими", - добавил он.

Читайте также: Витамины не нужны: Комаровский дал простой совет украинцам

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что значительно снижает заработки аптекарей, торгующих фальсифицированными лекарствами, поэтому его жизни может грозить потенциальная опасность.

"Я, например, точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о "фуфломицинах" уменьшает их доход. Каждый раз, когда я говорю, что этот анализ не надо сдавать…" – заявил он.