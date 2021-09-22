Комаровский объяснил, защищает ли вакцинация от штамма "Дельта"

Вакцинация помогает обеспечить огромное количество антител, отметил доктор

Комаровский объяснил, защищает ли вакцинация от штамма "Дельта"

Вакцинация от коронавируса может обеспечить защиту организма от новых мутаций COVID-19, в частности – от штамма "Дельта".

Об этом рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский. На вопрос, правда ли, что вакцина не защищает от новых штаммов вируса, доктор ответил:

"Это очень условно соответствует действительности… Когда с помощью вакцинации мы обеспечиваем огромное количество антител, пусть неидеальных, хоть каких-нибудь, которые не полностью соответствуют, но хоть чуть-чуть могут блокировать, когда их будет много, когда в разы превосходит защитное число, они работают".

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Комаровский допустил, что при дальнейших мутациях "возможна ситуация, когда это вообще не сработает, и нам понадобится принципиально новая вакцина".

"Утешает другое – что в условиях современных технологий мРНК и векторных вакцин это делается в течение двух недель", - добавил он.

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Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" выступил за вакцинацию детей от коронавируса, поскольку они являются источником заражения взрослых. По словам Комаровского, поставить точку в пандемии можно "тогда, когда будет вакцинировано по максимуму все население".

"Наши китайские друзья пошли этим путем. Coronavac, который у нас с 18-ти, у них с 3 лет", - подчеркнул он.

Также доктор рассказал, что перед тем, как идти на вакцинацию от коронавируса, медосмотр проходить необязательно.

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