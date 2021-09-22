23:48, Вчера

Комаровский объяснил, защищает ли вакцинация от штамма "Дельта" Вакцинация помогает обеспечить огромное количество антител, отметил доктор

Вакцинация от коронавируса может обеспечить защиту организма от новых мутаций COVID-19, в частности – от штамма "Дельта".

Об этом рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский. На вопрос, правда ли, что вакцина не защищает от новых штаммов вируса, доктор ответил:

"Это очень условно соответствует действительности… Когда с помощью вакцинации мы обеспечиваем огромное количество антител, пусть неидеальных, хоть каких-нибудь, которые не полностью соответствуют, но хоть чуть-чуть могут блокировать, когда их будет много, когда в разы превосходит защитное число, они работают".

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Комаровский допустил, что при дальнейших мутациях "возможна ситуация, когда это вообще не сработает, и нам понадобится принципиально новая вакцина".

"Утешает другое – что в условиях современных технологий мРНК и векторных вакцин это делается в течение двух недель", - добавил он.

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Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" выступил за вакцинацию детей от коронавируса, поскольку они являются источником заражения взрослых. По словам Комаровского, поставить точку в пандемии можно "тогда, когда будет вакцинировано по максимуму все население".

"Наши китайские друзья пошли этим путем. Coronavac, который у нас с 18-ти, у них с 3 лет", - подчеркнул он.

Также доктор рассказал, что перед тем, как идти на вакцинацию от коронавируса, медосмотр проходить необязательно.