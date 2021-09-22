22:39, Вчера

Комаровский: вакцинация детей от коронавируса нужна, чтобы не заражать взрослых Доктор заявил, что готов рекомендовать вакцинацию даже собственным внукам

Вакцинация детей от коронавируса в Украине могла бы сдержать темпы распространения эпидемии. Дети, как правило, легко переносят COVID-19, однако заражают взрослых.

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Сейчас Pfizer уже предоставил огромное количество базовых исследований, очень серьезных, о том, что вакцинацию Pfizer от 5 до 12 лет они готовы начать хоть завтра. Доказана безопасность, эффективность и так далее", - сказал он.

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Как пояснил Комаровский, "ситуация, такая, что дети убивают взрослых, но умирают сами крайне редко".

"Мы страна, где бабушки сплошь и рядом берут на себя внуков. Маме надо на работу, и сопливого ребенка приводят к бабушке. И этот сопливый ребенок убивает бабушку. Бабушки умирают от гриппа и пневмококка, а дети реже. С коронавирусом примерно та же ситуация. Защитить детей вакцинацией, чтобы они не болели - это нелогично. Они практически болеют очень легко. Но дети... источник заражения взрослых", - сказал врач.

По словам Комаровского, поставить точку в пандемии можно "тогда, когда будет вакцинировано по максимуму все население".

"Наши китайские друзья пошли этим путем. Coronavac, который у нас с 18-ти, у них с 3 лет", - подчеркнул он.

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Доктор добавил, что готов рекомендовать вакцинацию от коронавируса своим внукам, если препарат будет специально предназначен для детей.

Ранее в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский заявил, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проводить вакцинацию третьей дозой от коронавируса COVID-19, поскольку во многих странах проблемы с обеспечением даже одной дозой:

"По логике, по опыту Израиля, США, Великобритании создается убежденность в том, что третья доза реально работает и значительно повышает уровень антител. Но на сегодня Всемирная организация здравоохранения говорит: третью дозу не надо. Почему она так говорит? Потому что считается аморальным прививать третью дозу, когда в мире куча стран, где люди и по одной не получили".

Ранее Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Украине вакцинация от коронавируса будет выполнена только на 50% из-за антивакцинальных настроений.