Комаровский объяснил, почему перед вакцинацией медосмотр не обязателен

"Вакцинация — это медсестринская манипуляция, которая осмотра врача не требует", – сказал медэксперт 

Комаровский объяснил, почему перед вакцинацией медосмотр не обязателен

Перед тем как идти на вакцинацию от коронавируса, медосмотр проходить необязательно. Однако человек должен учитывать свое текущее на момент вакцинации состояние, и знать о том, не влияют ли принимаемые им лекарства на эффективность прививки. Об этом в программе "Хард с Влащенко"  в эфире на телеканале "Украина 24" сообщил доктор Евгений Комаровский.

Комаровский обратил внимание, что ВОЗ, а также ряд организаций по здравоохранению в Великобритании, США и Израиле считают, что медосмотр перед прививками не обязателен. 

"Если человек в сознании, адекватно реагирует на окружающих, может ходить, говорить, у него нормальная температура тела, то в 99 процентах вакцинация — это медсестринская манипуляция, которая осмотра врача не требует... Я на самом деле прекрасно понимаю, что могу сказать, что да, всем нужен медосмотр, надо послушать, надо убедиться, что нет никакой скрытой болезни. Ну, пришел ко мне ребеночек, я решаю, вакцинировать его или нет, я его послушал и услышал у него шум в сердце. Мама говорит, что у него год назад были судороги, аллергия на клубнику, боль в животе эпизодический, запоры…у  него порок сердца, или у него неврологическая проблема. Так пусть болеет?"- сказал Комаровский.

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Что касается аутоиммунных процессов, то, по словам доктора, внезапно при осмотре их выявить не получится.

"Давайте возьмем какую-то аутоиммунная болезнь. Например, системная красная волчанка. У человека и стоит вопрос — ему можно прививаться от коронавируса или нет, тогда я задаю другой вопрос - а болеть ему коронавирусом можно?.. Коронавирус не обойдет. Человек с этим коронавирусом при непременно встретятся, и каждый человек должен сам решить - я встречусь с белком коронавируса, или я встречусь с живым активным вирусом", — отметил Комаровский.

Медик также подчеркнул, что медицинская наука всего мира говорит, что если человек имеет хроническое заболевание, то его надо прививать в первую очередь. Также он сообщил, когда не стоит вакцинироваться, так как вакцина может в этом случае оказаться не эффективной.

 "Это острый период инфекционной болезни, высокий уровень интерферона в крови, вакцина может не сработать. Дальше, иммуносупрессивная терапия, то есть, ты сейчас получаешь препараты которые подавляют иммунитет, это как правило химиотерапия при некоторых онкозаболеваниях, и аллергическая реакция на один из компонентов вакцины, причем это не просто аллергическая реакция, а анафилаксия, непереносимость",- сообщил доктор.

Также Евгений Комаровский сказал, что если у человека протекает острый период инфекционной болезни, то он должен об этом знать. Также он отметил, что люди, которые имеют какие-либо серьезные патологии или аллергию, должны носить с собой бейдж или брелок, на котором будет указана группа крови, на что аллергия, а также, каким заболеванием он страдает.

Также Комаровский сообщил, что в Украине карантин действует только на бумаге, в действительности людям постоянно надо напоминать о методах противоэпидемической защиты. Закрытие школ на период эпидемии – не выход, к тому же в Украине как минимум треть населения уже имеет антитела к COVID-19.

"У нас как минимум 40-45 процентов населения Украины, по-видимому, имеет уже антитела, плюс вакцинация 10 млн человек, плюс если мы будем продолжать вакцинацию, в конце концов, точно через полгода-год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитела. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть – врачей, учителей…Надо просто вкладывать деньги в помощь", — отметил медик.

Источник Украина 24 Теги коронавирус ВОЗ COVID-19 вакцинация Евгений Комаровский